الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

ينشر " اليوم السابع" الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بقنا ، ومصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.
كان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نجع حمادي- قنا" الصحراوى الغربي، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.
تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، فى انقلاب سيارة ميكروباص أمام المزرعة الياباينة بطريق "نجع حمادي- قنا الصحراوى الغربى " .
تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة لتولى التحقيقات.
السيارة الميكروباص المنقلبة على الطريق الصحراوى الغربى بقنا
إنقلاب سيارة ميكروباص بقنا
انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى بقنا
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