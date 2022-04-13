الصور الأولى لحادث انقلاب سيارة ميكروباص بقنا

قنا - صابر سعيد

ينشر " اليوم السابع" الصور الأولى لحادث إنقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوى الغربى بقنا ، ومصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين.

كان قد لقى 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب 11 آخرين، فى حادث إنقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نجع حمادي- قنا" الصحراوى الغربي، وتم نقلهم إلى مستشفى قنا العام.

تلقى اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد مصرع 3 أشخاص وإصابة 11 آخرين، فى انقلاب سيارة ميكروباص أمام المزرعة الياباينة بطريق "نجع حمادي- قنا الصحراوى الغربى " .

تم نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى قنا العام، وتحرر محضر بالواقعة فيما أخطرت النيابة لتولى التحقيقات.



السيارة الميكروباص المنقلبة على الطريق الصحراوى الغربى بقنا



إنقلاب سيارة ميكروباص بقنا