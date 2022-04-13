التصريح بدفن جثة طفل صدمته سيارة أثناء لهوه فى الشارع بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى طفل في الثالثة من العمر مصرعه بدائرة مركز ساقلته شرقى محافظة سوهاج وذلك إثر اصطدام سيارة به مما نتج عنه إصابته بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالبطن وتوفى أثناء محاولة إسعافه داخل المستشفى الجامعى، فتم تحرير المحضر اللازم، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بوفاة طفل صدمته سيارة بالشارع، وتم التحفظ على السيارة ونقل الطفل للمستشفى.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد أحمد الكاشف رئيس مباحث مركز شرطة ساقلته بوصول "الرحمن ا ا م" 3 سنوات ويقيم بناحية دائرة مركز ساقلته إلى مستشفي سوهاج الجامعي مصاباً بكسر بعظام الجمجمة ونزيف بالبطن، وتوفي أثناء إجراء الإسعافات اللازمة.

وبسؤال والده 43 سنة عامل ويقيم بذات الناحية بأنه أثناء لهو نجله أمام المنزل اصطدمت به سياره قيادة "محمود م م ع" 29 سنة سائق ويقيم دائرة المركز مما أدي لإصابته التي أودت بحياته، واتهم قائد السيارة بالتسبب في ذلك.

وبسؤال قائد السيارة أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه فوجئ بالطفل المذكور يعبر الطريق أمامه ولم يتمكن من مفاداته، فتم تحرير محضر بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة تولت التحقيق وصرحت بدفن الجثة.