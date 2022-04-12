التصريح بدفن جثة سائق "توك توك" اصطدم به قطار فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

لقى سائق توك توك مصرعه اليوم الثلاثاء، بدائرة مركز المراغة، عقب اصطدام قطار به حال قيامه بالعبور من مزلقان السكة الحديد لحظة عبور أحد القطارات، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المراغة المركزى، ورفع آثار تحطم مركبة التوط توك من الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.

وكان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا باصطدام قطار بـ"توك توك" بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج، ما نتج عنه وفاة السائق.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والرائد محمد عبدالسلام رئيس مباحث مركز شرطة المراغة أنه أثناء مرور قطار مكيف "أسوان- القاهرة"، اصطدم مركبة "توك توك"، خلال عبورها المزلقان؛ ما أدى إلى مصرع أحمد . ص ، قائد المركبة ، تم نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي تم تحرير محضر بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي صرحت بدفن الجثة.