اليوم السابع
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الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:30 م
أكرم القصاص
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استسلام عضو بميليشيا الشباب الإرهابية إلى الجيش الصومالي

الأربعاء، 13 أبريل 2022 02:04 م
استسلام عضو بميليشيا الشباب الإرهابية إلى الجيش الصومالي الجيش الصومالى - صورة أرشيفية
أ ش أ

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استسلم عضو بميليشيا الشباب الصومالية المرتبطة بتنظيم القاعدة يدعى محمد محمود فنح، اليوم الأربعاء، إلى القوات المسلحة الصومالية.


وقال ضباط الفرقة 60 بالجيش الصومالي - وفقا لوكالة الأنباء الصومالية - إن المدعو محمد محمود فنح انشق عن ميليشيا الشباب الإرهابية، بعد غضبه من سوء التصرف الذي تمارسه الميليشيا الإرهابية ضد البدو والرعاة من السكان المحليين.


من جانبه، أشار المدعو محمد محمود إلى أنه شارك في معارك بصفوف الميليشيا ضد الجيش في منطقة "ساكو" وعدد من القرى التابعة لها بمحافظة جوبا الوسطى.


الصومال

الجيش الصومالى

ميليشيا الشباب

تنظيم القاعدة

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