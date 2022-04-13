أنشطة تطوعية وحرفية ودورات رمضانية بمراكز شباب الرياض بكفر الشيخ.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

نظمت إدارة شباب الرياض بمحافظة كفر الشيخ، مشروع التوعية المجتمعية عن "الانتماء والتنمر" ضمن خطة نادى التطوع بمركز شباب الضبعة، وتناول اللقاء موضوعات التعريف بمفهوم الانتحار والتنمر، وحكم الدين فيهما، وتم فتح باب النقاش مع الشباب لمعرفة الأسباب المؤدية إلى ذلك وإشراكهم في وضع حلول لهذه الظاهرة، حيث إن أغلب حالات الانتحار والتنمر المنتشرة تحدث للمراحل العمرية الصغيرة والمتوسطة.

وتم تنفيذ المشروع "بيئي تطوعي" وورشة عمل نجارة الأركت وتم التنفيذ بمركز شباب الضبعة بمشاركة مراكز شباب " العمدان- بقلوله - فرج الكبري" تهدف تلك المشروعات اكتساب وتعلم مهارات كنجارة الأركت لمساعدتهم على العمل التنموي والذي يعود عليهم بصفة خاصة وعلى المجتمع بصفة عامة.

وشهد ملعب مركز شباب البرية المباراة النهائية الدورة الرمضانية بين فريقي مركز شباب أبو ريا ومركز شباب مصطفى، وانتهت بفوز فريق مركز شباب أبو ريا، وتهدف تلك الدورات الرمضانية لممارسة الرياضة وجعلها أسلوب حياة وبث روح المنافسة الرياضية.

يأتى ذلك فى إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة للنشء والشباب وإقامة كافة الفعاليات والأنشطة لأعضاء مراكز الشباب ، تحت رعاية اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وتوجيهات الدكتور عزت محروس، مدير مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، وإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للشباب، ومتابعة التنفيذ عمرو الحناوي، مدير إدارة شباب الرياض، وفريق عمل الإدارة ومراكز الشباب.



لقاءات دينية وثقافية بمراكز الشباب



ممارسة أنشطة تطوعية وحرفيه ودورات رمضانية بمراكز شباب الرياض