أسعار العملات اليوم الأربعاء 13-4-2022 فى مصر

كتبت ريهام الباشا

ارتفعت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ببداية التعاملات الصباحية بالبنوك اليوم الأربعاء 13-4-2022، حيث سجل سعر الدولار ارتفاعا أمام الجنيه المصري 18.45 جنيه للشراء، و 18.53 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس وكان بـ18.37 جنيه للشراء، و18.45 جنيه للبيع، بينما سجل الريال السعودي أمام الجنيه سعر 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع.

كما ارتفع سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى 58.16 جنيه للشراء، و 60.75 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ57.95 جنيه للشراء، و 60.49 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل التحديث الفوري للأسعار حال تغييرها.



ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى:

سعر الدولار اليوم ارتفع سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى بكافة البنوك العاملة فى مصر، مسجلا سعر 18.45 للشراء، 18.53 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ18.37 للشراء، 18.45 جنيه للبيع



سعر اليورو الأوروبى اليوم

ارتفع سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى 19.95 للشراء، 20.09 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ19.93 للشراء، 20.08 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الجنيه الإسترلينى اليوم ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى عند 23.93 جنيه للشراء، 24.13 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ23.88 جنيه للشراء، 24.05 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



سعر الريال السعودى اليوم ارتفع سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.91 جنيه للشراء، و4.94 جنيه للبيع، مقابل سعره بختام تعاملات أمس بـ4.89 جنيه للشراء، و4.92 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.