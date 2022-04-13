أخبار البورصة اليوم الأربعاء 13-4-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 13-4-2022، وجاءت أبرزها تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.801 مليار جنيه.

إيقاف تداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، أم بي للهندسة، الدولية للأسمدة والكيماويات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، النعيم القابضة للاستثمارات. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، أم بي للهندسة، الدولية للأسمدة والكيماويات، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، النعيم القابضة للاستثمارات.

البورصة تخسر 1.3 مليار جنيه تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.801 مليار جنيه. تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، إذ تراجع المؤشر الرئيسي بضغوط هبوط أسهم قيادية، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 1.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 702.801 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 157.1 مليون ورقة مالية بقيمة 764.6 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.2 ألف عملية لعدد 187 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 68.97% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 21.61%، والعرب على 9.41% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 50.08% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.91%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 38.4 مليون جنيه، 2.4 مليون جنيه، 64.7 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 500.1 ألف جنيه، 54.4 مليون جنيه، 50.6 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 10847 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1862 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 13332 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 4332 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 1814 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 2767 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.17% ليغلق عند مستوى 4033 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1178 نقطة.

وصعدت أسهم 54 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 51 شركة، ولم تتغير مستويات 82 شركة.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات رواد السياحة-رواد، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2، 71.6 ألف سهم، 182 ألف سهم، 271.6 مليون سهم، 45.8 مليون سهم، 476.7 مليون سهم، 215.1 مليون سهم، 201.6 مليون سهم، على التوالي. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركات رواد السياحة-رواد، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر لإنتاج الأسمدة-موبكو، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2، 71.6 ألف سهم، 182 ألف سهم، 271.6 مليون سهم، 45.8 مليون سهم، 476.7 مليون سهم، 215.1 مليون سهم، 201.6 مليون سهم، على التوالي.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن وسط وغرب الدلتا، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، 177 ألف سهم، 19 سهم، 141 ألف سهم، 274.9 ألف سهم، 255 ألف سهم، على التوالي، واشترى نظام الاثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصري الخليجي 3763 سهم، واشترت إدارة شركة حق اكتتاب فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية-2، عدد 500 ألف سهم.

أسهم خزينة أعلنت 8 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القاهرة للإسكان والتعمير، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 123 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.52% من أسهم رأس المال، والثانية 51.041 ألف سهم، والثالثة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.55% من أسهم رأس المال. أعلنت 8 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، القاهرة للإسكان والتعمير، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، واشترت الأولى 123 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.52% من أسهم رأس المال، والثانية 51.041 ألف سهم، والثالثة 100 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.55% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 285 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.4771% من أسهم رأس المال، والخامسة 244.8 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 2.46%، واشترت السادسة 238.5 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.37%، واشترت السابعة 20 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.00221% من أسهم رأس المال، واشترت الثامنة 415.4 ألف سهم.