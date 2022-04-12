6 نصائح صحية عند تناولك وجبة السحور.. اعرف التفاصيل

فاطمة ياسر

وجبة السحور تعد من الوجبات المهمة التي تساهم بشكل كبير في إمداد الكثير من العناصر الغذائية للصائم خلال ساعات الصيام، ولذا يجب التعرف علي أفضل وأهم النصائح الغذائية التي تساهم بشكل كبير في الحفاظ علي الصحة العامة للشخص خلال شهر رمضان الكريم، وذلك وفقا لموقع "WEBMED".

وقدم التقرير أبرز وأهم النصائح الغذائية المهمة للأشخاص خلال وجبة السحور، ومنها:

-أكثر من تناول الأطعمة الغنية بالألياف، كالبرتقال، والخس والخيار.

-تناول البروتين يعد من الحيل الغذائية المهمة خلال وجبة السحور، ولذا يمكنك تناول البيض، أو الفول، الزبادي، فهذه الأطعمة تقلل من الشعور بالعطش، خلال ساعات الصيام.

-يمكنك تناول المكرونة المسلوقة أو البطاطس المسلوقة علي وجبة السحور، فهي أطعمة للحفاظ علي طاقة الجسم خلال ساعات الصيام.

-هل تعلم أن الإكثار من تناول الأطعمة ذات الملح العالي تتسبب في شعور بالعطش في الصيام، ولذا عليك التخلي عنها وتجنب تناولها.

-تجنب النوم مباشرا بعد تناولك لوجبة السحور، لأن هذا الأمر يتسبب في تعرضك للعديد من المشاكل الصحية، ومنها زيادة الوزن، واضرابات في المعدة.

-قلل قدر المستطاع من تناول المشروبات الغنية بالكافيين لأنها تعرضك للتوتر، والتعب وتزيد من شعورك بالعطش.