6 مشاكل صحية قد تكشف عنها عينيك.. من ارتفاع الكوليسترول لمرض السكر

كتبت فاطمة خليل

العيون يمكن أن تكون انعكاسًا لصحتك، ويمكن أن يساعدك اكتشاف هذه العلامات في الحصول على المساعدة الطبية في أقرب وقت ممكن وتجنب زيادة المضاعفات، فى هذا التقرير 6 حالات صحية يمكن أن تكشفها عيناك، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

6 مشاكل صحية قد تكشف عنها عينيك



مرض السكري



الرؤية الضبابية هي مشكلة شائعة تتعلق بالعين، ولكن يمكن أيضًا ربطها بمرض السكري من النوع 2. يؤدي ارتفاع مستوى السكر في الدم المزمن إلى إجهاد الأوعية الدموية، مما يؤدي إلى ظهور بقع دم ملحوظة في مؤخرة العين. احتقان العين يعني أن مستوى السكر في الدم وصل إلى مستوى خطير ويتطلب اهتمامًا فوريًا. إذا تُرك مستوى الجلوكوز دون علاج، فقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالعمى.

السرطان

يمكن أن تظهر علامة سرطان الثدي حتى في عينيك. عندما تبدأ الخلايا السرطانية بالانتشار إلى أجزاء أخرى من الجسم ، قد تظهر العلامات في العين تشير الآفات أو الكتل / الأورام غير الطبيعية داخل هياكل العين مثل العنبية (الطبقة الوسطى من الأنسجة في جدار العين) إلى انتشار الخلايا السرطانية في العين في حال كنت تعاني من مشاكل مثل الرؤية الضبابية ، أو ألم العين ، أو رؤية ومضات أو عوامات ، اتصل بطبيبك.

ارتفاع نسبة الكوليسترول



يمكن أن تتراكم مستويات الكوليسترول المرتفعة في الدم تدريجيًا في عينيك العلامة المرئية عبارة عن حلقة بيضاء أو رمادية أو زرقاء حول قزحية العين بينما تتشكل الحلقة أيضًا بسبب الشيخوخة، قد يكون سبب آخر هو ارتفاع مستوى الكوليسترول في الدم.

إذا رأيت في أي عمر حلقة في عينيك ، فقم بفحص مستوى الكوليسترول لديك.يمكن أن يزيد ارتفاع الكوليسترول في الدم من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتة الدماغية.

تلف الشبكية



هل سبق لك أن لاحظت وجود علامات صغيرة تتحرك حول مجال رؤيتك في بعض الأحيان؟ يطلق عليهم عوامات ويمكن رؤيتها للجميع في بعض الأحيان لكن الزيادة المفاجئة في عدد العوائم تشير إلى تمزق الشبكية أو انفصالها. لا ينبغي تجاهل هذه العلامات لأنها قد تؤدي بمرور الوقت إلى إلحاق ضرر جسيم بعينيك.

العدوى

يمكن أن تكون البقعة البيضاء المرئية على القرنية (طبقة صافية على مقدمة مقلة العين) علامة على الإصابة بالتهاب القرنية يُشاهد في الغالب بين أولئك الذين يستخدمون العدسات اللاصقة بدلاً من النظارات العدسات الملوثة بالبكتيريا أو الفطريات هي السبب الشائع للعدوى يمكن أن تؤدي الحالة إلى تندب القرنية والألم.

اليرقان أو الصفراء



إذا تحول بياض عينيك إلى اللون الأصفر فهذا يدل على أنك تعاني من اليرقان، اليرقان هو حالة تحدث بسبب فرط البيليروبين (مركب أصفر يتكون من انهيار خلايا الدم الحمراء) في الدم، تزداد كمية المركب في الدم عندما لا يتمكن الكبد من ترشيحه بشكل صحيح يمكن أن تؤدي الحالة أيضًا إلى تحول لون البول والجلد إلى اللون الأصفر.