لو بتشوف ضباب.. اعرف لماذا تكون رؤيتك أحيانا ضبابية؟

كتبت إيناس البنا

قد نصادف بعض الأوقات فى رؤية أشياء مهزوزة أو تظهر الصورة بشكل ضبابى، ونعرض فى تقرير وفقا مجلة EyeNet " تفسير لهذه الحالة فقرأ الاسطر التالية.

الرؤية الضبابية



قد تشير الرؤية غير الواضحة إلى إعتام عدسة العين والتهاب القزحية جنبًا إلى جنب مع حالات عينية أخرى، وقد تنجم الرؤية الضبابية عن عدد من المصادر، بما في ذلك إصابة العين أو قصر النظر أو الحساسية، و قد تسبب حمى القش ومسببات الحساسية الداخلية ضبابية في الرؤية، بل وجفاف العين أو دخول أجسام غريبة فيها.



الرؤية الضباية

أسباب الرؤية الضبابية للأشياء

هناك العديد من الأسباب المحتملة للتشويش فى الرؤية، بما فى ذلك:



الاستجماتيزم، والمياه الزرقاء على العين وبعد النظر.



الحالات المرتبطة بالحساسية، مثل التهاب الملتحمة التحسسى، التهاب الجيوب الأنفية والتهاب الجيوب الأنفية.



الحالات الطبية الأخرى المرتبطة بمرض السكر، بما فى ذلك مرض السكر من النوع 1، ومرض السكر من النوع 2، والحماض الكيتونى السكرى، ومرض العين السكرى، كللها تسبب ضبابية فى الرؤية.



الضمور البقعى، الصداع النصفى العينى.



انفصال الشبكية أثناء استخدام العدسات اللاصقة.



انفصال الشبكية وانسداد الوريد الشبكى والنزيف الزجاجى





ما هو انفصال الشبكية

انفصال الشبكية هو حالة طبية طارئة تحدث عندما تتم إزالة شبكية العين من الأوعية الدموية الموردة للأكسجين، ويمكن أن يحدث فقدان دائم للرؤية إذا لم تتم معالجة الحالة.



على الرغم من أن الحالة غير مؤلمة، فقد يواجه الفرد طبقة شبيهة بالظل فوق الحقل البصرى للعين، أو ظهور وميض ضوئى مفاجئ.









انفاصل الشبكية

انسداد الوريد الشبكي



يحدث انسداد الوريد الشبكى عندما تمنع جلطة دموية صغيرة تدفق الدم إلى شبكية العين وتكون أكثر شيوعًا لدى مرضى السكر ، لذا قد يتطور عدم وضوح الرؤية أو فقدان البصر على مدار عدة ساعات أو أيام ، لكن بعض المرضى يعانون من فقدان البصر على الفور تقريبًا.

النزيف الزجاجى للعين



يشير النزف الزجاجى إلى تسرب الدم إلى السائل الزجاجي للعين ويحدث في سبعة من بين 100 ألف شخص، قد تشمل الأعراض وجود ضبابًا أو ظلالًا أو لونًا أحمر في الرؤية، وقد تكون الأعراض أسوأ في الصباح، ويتم تشخيص الحالة بسهولة عن طريق الفحص البصري.