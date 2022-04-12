اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:37 ص
أكرم القصاص
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وزارة الاقتصاد اللبنانية تدعو للإسراع بصرف الاعتمادات المالية لدعم القمح لتأمين إنتاج الخبز

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 06:00 ص
وزارة الاقتصاد اللبنانية تدعو للإسراع بصرف الاعتمادات المالية لدعم القمح لتأمين إنتاج الخبز مصرف لبنان
ا ش ا

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دعت وزارة الاقتصاد والتجارة اللبنانية إلى الإسراع في صرف الاعتمادات المالية اللازمة من مصرف لبنان المركزي لدعم القمح؛ تلبية لحاجة السوق ولاستمرار تأمين إنتاج رغيف الخبز للمواطنين.
 
وأكدت الوزارة- في بيان لها، أن وزير الاقتصاد أجرى الاتصالات اللازمة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة بهدف التسريع في الآلية اللازمة لدعم الكميات الموجودة وإدخال الشحنات الجديدة، معبرة عن أملها في أن تتحقق هذه الآلية صباح اليوم الثلاثاء؛ حفاظا على الأمن الغذائي للبنانيين.
 
وكان رئيس تجمع نقابة أصحاب الأفران المستقلة والحلويات بلبنان قد أكد في بيان اليوم أن الأفران لم يعد لديها كميات من الدقيق للاستمرار في إنتاج الخبز بسبب عدم تسديد ثمن القمح المستورد من قبل مصرف لبنان.
 

لبنان

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الاقتصاد اللبنانى

اخبار لبنان

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