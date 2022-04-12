اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:43 م
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مقتل مسؤول فى حزب "البعث" بسوريا برصاص مجهولين فى ريف درعا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 03:25 م
مقتل مسؤول فى حزب "البعث" بسوريا برصاص مجهولين فى ريف درعا سوريا - أرشيفية
أ ش أ

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أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا)، اليوم الثلاثاء، بمقتل أمين شعبة حزب البعث العربي الاشتراكي في مدينة نوى بريف درعا الغربي جنوب البلاد برصاص مُسلحين مجهولين.


وذكرت الوكالة، أن مسلحين اثنين يستقلان دراجة نارية اعترضا سيارة أمين الشعبة فريد محمد العمارين أمام مقر الشعبة فى نوى، وبعد توقف السيارة أنزلاه منها وأطلقا عليه الرصاص مباشرة، ما أدى إلى مقتله قبل أن يفرا بسيارته.


ونقلت الوكالة عن مدير صحة درعا أشرف برمو قوله، إن "مستشفى نوى الوطنى" استقبل العمارين، وقد فارق الحياة جراء إصابته بعدة طلقات نارية في القلب والصدر والساقين.


سوريا

حزب البعث السورى

مقتل مسؤول بحزب البعث

الأوضاع فى سوريا

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