اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:00 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

معلومات الوزراء: تخصيص 100 مليون جنيه لسد الطلب على المهارات الرقمية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 11:16 ص
معلومات الوزراء: تخصيص 100 مليون جنيه لسد الطلب على المهارات الرقمية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء
كتبت هند مختار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نشر مركز معلومات مجلس الوزراء إنفوجرافيك جديدا بعنوان "التعليم الرقمي محط أنظار المصريين".
 
تناول الإنفوجرافيك جهود الارتقاء بمهارات الشباب وتأهيلهم وفقًا لمتطلبات سوق العمل المتغيرة، خاصة في ظل التحولات الرقمية الأخيرة، والتغيرات المتسارعة في طبيعة الوظائف محليًّا ودوليًّا.
فقد خصصت الحكومة المصرية أكثر من مليار و100 مليون جنيه لسد الطلب المتزايد على المهارات الرقمية.
 
 وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بتدريب أكثر من 180 ألف شاب وشابة في إطار مبادرة "مستقبلنا رقمي" حتى الآن ضمن جهود تأهيل الشباب لسوق العمل ولمزيد من التطوير وصقل المهارات في مصر، أُضيفت برامج وحزم تدريبية جديدة لمبادرة "مستقبلنا رقمي"، ومنها: تصميم وتطوير المواقع، وتحليل البيانات، ولغات البرمجة، والتسويق الرقمي.
 
فيما أشارت شركة "كورسيرا" إلى انجذاب الطلاب في مصر إلى تعلم المهارات التكنولوجية، مثل: هندسة البرمجيات، والتي تؤهلهم لتنفيذ المشروعات الخاصة.  وقرابة الـ 1.64 مليون مُتعلم مصري عبر المنصات الرقمية مُسجل بشركة كورسيرا، بإجمالي 83.220 ألف طالب جامعي، وبمتوسط أعمار 24 عامًا، 33% منهم من النساء.
الأمر الذي يؤكد حتمية تطوير مهارات شبابنا، ضمانًا لتلبية احتياجات سوق العمل الحالية والمستقبلية.
 
WhatsApp Image 2022-04-12 at 11.10.50 AM (1)
 
WhatsApp Image 2022-04-12 at 11.10.50 AM

 


المهارات الرقمية

مجلس الوزراء

مصطفى مدبولى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة