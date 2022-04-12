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مستشار الأمن الأمريكى: خطط روسية على أعلى المستويات لاستهداف المدنيين بأوكرانيا

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 09:46 ص
مستشار الأمن الأمريكى: خطط روسية على أعلى المستويات لاستهداف المدنيين بأوكرانيا مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان
أ.ش.أ

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أكد مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، أنه يوجد خطط روسية على أعلى المستويات لاستهداف المدنيين الذين يقاومون العملية العسكرية في أوكرانيا.

وقال سوليفان في تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، إن "روسيا تقوم بارتكاب أعمال عنف ضد المدنيين في أوكرانيا وتحاول ترهيب جميع السكان وإخضاعهم".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي حذر - في وقت سابق - من أن العملية العسكرية الروسية على بلاده والتي وصفها بـ(الإبادة الجماعية) تهدد مستقبل أوروبا، مشيرا إلى أن الدول الأوروبية تعتبر داعما قويا لأوكرانيا لكنها لا تزال تستورد الكثير من النفط والغاز من روسيا.

 


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