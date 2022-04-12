محافظ قنا: تحرير 25 قضية تموينية بمركزى قنا وقفط

قنا صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية التموين والتجارة الداخلية بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى ومباحث التموين، شنتا حملات مكثفة على الأسواق بنطاق مركزى قنا وقفط، أسفرت عن تحرير 25 محضر مخالفة تموينية متنوعة.



وأضاف الداودى أن المخالفات التموينية شملت تحرير 18 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، 3 محاضر تصرف في دقيق مخابز، ومحضر عدم الإعلان عن قائمة التشغيل، ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات.



وحررت مديرية التموين، محضر نقص وزن الرغيف، مؤكدا أن حملات الرقابية التموينية على الأسواق مستمرة بشكل دورى لضبط الأسعار ومنع تلاعب التجار، وكذا ضبط السلع مجهولة المصدر، والمنتهية الصلاحية لحماية حقوق المستهلك، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.