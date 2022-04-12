محافظة الجيزة تزيل 16 حالة بناء مخالف وتعديات على الأراضى الزراعية

كتب سيد الخلفاوى

واصلت محافظة الجيزة تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة التعديات على الأراضي أملاك الدولة وضبط حالات البناء المخالف والتعديات على الأراضي الزراعية وإزالتها.

وشدد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بمتابعه مجهودات مواجهة المخالفات وعدم السماح بالتعدي على أراضي أملاك الدولة والأراضى الزراعية والبناء المخالف مع إزالة المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتابع محافظ الجيزة مجهودات إزالة 16 حالة بناء مخالف بالمراكز والمدن حيث قام مركز الصف بإزالة 5 حالات بناء مخالف وتعدى على الأراضي أملاك الدولة وضمت حالة بناء على الأراضي الزراعية بمساحه 200م يقرية الديسمي إلى جانب إزالة شدة خشبية بعقار مخالف بقرية الأقواز ورصد عدد 2 شده خشبيه مخالفة بمنطقه عرب أبوساعد والشوبك الشرقي وتم إزالتها كما تم إزالة حوائط حامله بالبلوك الأبيض علي مساحه 70 مترا تقريبا أرض أملاك دولة بناحيه عرب القميعي.

وفي مركز ومدينة العياط تمت إزالة 2 حاله تعدى بالبناء على الأراضي الزراعية بمساحة 130 مترا تقريبا وشملت حالة تعدي بقرية العطف بالبليدة بمساحة 100 م تقريباً وحالة بقرية كفر حميد ببرنشت بمساحة 30 مترا تقريبا وتمت اعمال الازاله واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف .

وفي مركز ومدينة منشاة القناطر تمت إزالة تعديات بالبناء وفك شده خشبية ليلا لعدد 4 حالات بقري أبو غالب والمنصورية وأبو غالب وبهرمس على مساحة كلية 1200 م بالإضافة إلى إزالة 2 حالة تعدى على أملاك الدولة لم يتم تقنين الأوضاع بشانهم بقرية أبو غالب.

وفي مركز ومدينة أطفيح تم إزالة 2 حالة تعدي على الأراضي الزراعية بقريتي الكدايه ومنيل السلطان على مساحة 250 م المهد .

وفي حي العجوزة تم إزاله حاله بناء مخالف بعقار بشارع عبد الرازق جوهر بالمعتمدية

وجارى متابعة ورصد حالات التعديات وستتم الإزالة الفورية لأى حالة تعدى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وفرض هيبة القانون وتطبيقه على الجميع بدون استثناء.