كواليس مقتل شاب وإصابة صديقه بطلق نارى فى 6 أكتوبر.. فيديو

كتب أحمد الجعفرى

قدم "اليوم السابع" بث مباشر لكواليس مقتل شاب وإصابة صديقه بطلق نارى فى مدينة 6 أكتوبر.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف ملابسات مقتل شاب وإصابة آخر نتيجة إطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، وتحديد هوية المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد مقتل أحد الأشخاص وإصابة آخر، بمدينة 6 أكتوبر، وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء المعاينة والتحريات، وتم العثور على جثة شاب مصابا بطلق ناري، واخر مصابا ما زال على قيد الحياة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لإسعافه، وعقب مناظرة جثة المتوفي تم نقلها إلى المشرحة.

ويستمع رجال المباحث لأقوال شهود العيان، بالإضافة إلى فحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان الواقعة، لتحديد هوية المتهم بارتكاب الحادث، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.