اليوم السابع
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الثلاثاء، 12 أبريل 2022 05:03 م
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سيدة تشعل النار فى زوجها بسبب خلافات بينهما فى الدقهلية

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:03 م
سيدة تشعل النار فى زوجها بسبب خلافات بينهما فى الدقهلية جثة
الدقهلية - شريف الديب

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أصيب زوج بقرية شاوة التابعة لمركز المنصورة بحروق من الدرجة الأولي والثانية بعد قيام زوجته بإشعال النار في المنزل عن طريق أنبوبة غاز صغيرة.

تلقي اللواء مدير أمن الدقهلية ، إخطارا من اللواء مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي المنصورة الدولي، بوصول "عادل ع ال" مصابا بحروق من الدرجة الأولي والثانية.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه وزوجته "نادية م ج" بسبب خلافات زوجية، مما دفع الزوجة بإلقاء أنبوبة غاز صغيرة تستخدم فى المنزل وإشعال النار، مما أدي إلى اشتعال النار فى المنزل والزوج، ووصلت نسبة الحروق بجسد الزوج إلى 65%.

كما طال الحريق الزوجة مما أدي إلى إصابتها بحروف تمثل 20%، وتم نقلها إلى المستشفي وتم وضعها تحت الحراسة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على النيابة التى أمرت بالتحفظ على الزوجة، لحين الانتهاء من علاجها.


 


الدقهليه

اخبار الحوداث

زوج تشعل النار فى زوجها

مركز المنصورة

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