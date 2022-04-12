دراما وقانون.. بعد احتجاز الكبير وأهل "المزاريطة" فى "السبيط".. عقوبة الاحتجاز دون حق

كتب أحمد الجعفرى

شهد مسلسل الكبير أوى 6، احتجاز الكبير "أحمد مكى" و نجليه "العترة وجونى" وزوجته مربوحة "رحمة أحمد" وفزاع وهدرس وأشرف ودكتور بيومى، ومعه أهل المزاريطة كلها فى لعبة السبيط.

ويرصد "اليوم السابع" فى حلقة اليوم من سلسلة "دراما وقانون" عقوبة الاحتجاز بدون وجه حق. تنص المادة رقم 280 من قانون العقوبات المصرى على أنه:

"كل من قبض على أى شخص أو حبسه أو حجزه دون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفى غير الأحوال التى تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوى الشبهة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز ألفى جنيه مصرى، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون أخر تكون العقوبة السجن المشدد إذا كان القبض مقترنا بالتعذيب".

الاحتجاز بدون وجه حق إذا اقترن بتهديد بالقتل أو بتعذيب بدني يصبح جناية يعاقب عليها بالسجن المشدد طبقا لنص المواد 280؛ 282 من قانون العقوبات بمعنى أن تكييف الواقعة جناية وليست جنحة. والتكييف القانوني الصحيح - بحسب الخبراء - فى واقعة الاحتجاز دون وجه حق المقترنة بتعذيب بدني ومقترنة بجنحة استعمال قسوة والمعاقب عليها بالمادة 129 عقوبات ومقترنة بجنحة ضرب المعاقب عليها بالمادة 241 يكون تكييفها "جناية"، وخاصة إذا كانت الواقعة ثابتة بالكاميرات وشهود رؤية وتقارير فنية.

ويعرض مسلسل "الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .