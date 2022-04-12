دراسة أحوال المنقولين من الشيخ زويد ورفح بالإسماعيلية

شمال سيناء - محمد حسين

أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على الاهتمام بالمنقولين من الشيخ زويد ورفح والمقيمين فى الإسماعيلية.

وأعلن المحافظ فى بيان صحفى اليوم، أنه عقد اجتماعا مع رئيسى مدينتى الشيخ زويد ورفح ومسئولى: المجلس القومى للسكان والتموين والصحة والتأمين الصحى والإسكان والأحوال المدنية لتوفير احتياجات المنقولين فى مختلف القطاعات، وأصدر توجيهاته بدراسة أحوالهم ومطالبهم والعمل على حل مشاكلهم وما يواجههم من متطلبات من مختلف الجهات.

أضاف أنه وجه الصحة بتوفير الرعاية الصحية اللازمة لجميع المنقولين من خلال التأمين الصحى وتقديم خدمة علاجية للطفل منذ ولادته وطوال مراحل التعليم المختلفة وللموظفين والعاملين فى القطاعين العام والخاص والمرأة المعيلة، وكذا قيام الأحوال المدنية باستكمال إصدار بطاقات الرقم القومى للمنقولين وتمتعهم بباقى خدمات الأحوال المدنية بالتنسيق بين المجلس القومى للسكان والأحوال المدنية.

كما وجه مسئولى التموين بدراسة كيفية صرف جميع الحصص التموينية للمنقولين الذين نقلوا بطاقاتهم التموينية إلى الإسماعيلية، وذلك أسوة بما يتبع داخل المحافظة، ووجه مسئولى الإسكان وجهاز التعمير بدراسة توفير وحدات سكنية جديدة للمنقولين لإقامتهم، واقترح إقامة 5 عمارات جديدة بالعريش تضم 100 وحدة بنظام الاستضافة.

وقال محافظ شمال سيناء، إنه سبق توزيع نحو 1200 وحدة سكنية بالسبيل وعدد مماثل بالعبور على المنقولين من الشيخ زويد ورفح بنظام الاستضافة نظير سداد مبلغ 100 جنيه شهريا نظير الصيانة.

وأشار أنه بدء عودة أعداد كبيرة من المنقولين من أبناء القرى والتجمعات الى أماكن إقاماتهم السابقة، وذلك بعد مدة تصل الى نحو 7 سنوات من تركها وهجرتها بسبب الإرهاب.