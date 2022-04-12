حرس الحدود الأوكرانى: عودة أكثر من 870 ألف أوكرانى منذ بدء الحرب

كتب أحمد عرفة

أكدت قوات حرس الحدود الأوكرانى، عودة أكثر من 870 ألف أوكراني منذ بدء الحرب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق قالت صحيفة نيويورك إن القوات الروسية والأوكرانية تتقاربان فى الجزء الشرقى من البلاد، حيث تدفق الآلاف من المدنيين خارج المنطقة قبل ما يمكن أن يكون المعركة الكبرى التالية فى الحرب.

وأشارت الصحيفة إلى أن القتال يبدو مختلفا بشكل كبير عن معركة العاصمة الأوكرانية، التى شهدت تراجع القوات الروسية من المناطق المحيطة بكييف.

وبعد انسحابها من المناطق المحيطة بالعاصمة الأوكرانيية، تقوم القوات الروسية بإعادة تمركزها لشن هجوم جديد على منطقة دونباس بشرق أوكرانيا. وستعمل تلك القوات فى أراضى مألوفة، نظرا لغزو روسيا لها فى عام 2014، وبخطوط إمداد أقصر، بحسب ما يقول المحللون.

كما سيكون الروس قادرين أيضا على الاعتماد على شبكة واسعة من القطارات لإعادة إمداد جيشهم، ولم تكن هناك شبكة سكك جديدة كهذه لهم شمال كييف.