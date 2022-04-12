اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 12 أبريل 2022 01:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بوتين: العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ستحقق أهدافها.. وعزل روسيا مستحيل

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 12:31 م
بوتين: العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ستحقق أهدافها.. وعزل روسيا مستحيل الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ستحقق مهامها وأهدافها، مشيرًا إلى أن صدام روسيا مع القوى المناهضة لها في أوكرانيا كان حتميًا، ومؤكدا أن عزل بلاده مستحيل. 

وقال بوتين، خلال زيارة قام بها إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي في مقاطعة آمور بشرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء:" إن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا نبيلة ومفهومة تمامًا". 

وأضاف "أن الهدف الرئيسي هو مساعدة سكان دونباس وشعب دونباس، الذي اعترفنا به واضطررنا إلى القيام بذلك، لأن سلطات كييف بتشجيع من الغرب رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة إلى حل سلمي لهذه القضية".

وتابع الرئيس الروسي:" أن أوكرانيا بدأت تتحول إلى موطئ قدم مناهض لروسيا وبدأت براعم القومية والنازية الجديدة، التي كانت موجودة منذ فترة طويلة، في النمو هناك"، مشددا على أنه تمت تغذية نمو النازية الجديدة في أوكرانيا بشكل متعمد، حيث كان صدام روسيا مع هذه القوى أمرا حتميا.

وأشاد بوتين بأداء الجيش الروسي في أوكرانيا، قائلا: "يشارك ضباطنا اليوم في العملية العسكرية الخاصة في دونباس بأوكرانيا، وهم يقدمون المساعدة لجمهوريتي دونباس الشعبيتين، ويتصرفون بشجاعة وكفاءة مهنية وفعالية، ويستخدمون أحدث أنواع الأسلحة، التي تتميز بمواصفات فريدة من نوعها لا مثيل لها". 

وأكد بوتين استعداد بلاده للتعاون مع جميع الشركاء، الذين يرغبون في ذلك، مشيرًا إلى أن روسيا لا تسعى للانغلاق والانعزال.

وقال بهذا الشأن:" لن نعزل أنفسنا، ومن المستحيل عموما فرض عزلة محكمة على أي طرف في العالم الحديث، أما عزل بلد ضخم بحجم روسيا فهو مستحيل بالتأكيد، لذلك سنعمل مع شركائنا الذين يريدون التعاون".

في سياق آخر.. هنأ الرئيس الروسي، في كلمته خلال الاحتفال بيوم الفضاء الجميع، قائلا: "سنحقق أهدافنا في مجال الفضاء، وعلينا أن نوسع قدرات ونشر الأقمار الصناعية والرد بشكل ناجح على التحديات في مجال الفضاء".

وأكد بوتين أن روسيا حققت النصر في أشرس سباق للريادة في الفضاء، لافتًا إلى أن موسكو ستواصل إنشاء مركبة فضائية من الجيل الجديد وبتقنيات الطاقة الفضائية النووية.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة