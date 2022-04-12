بوتين: العملية العسكرية الروسية بأوكرانيا ستحقق أهدافها.. وعزل روسيا مستحيل

وقال بوتين، خلال زيارة قام بها إلى مطار "فوستوتشني" الفضائي في مقاطعة آمور بشرق روسيا بمناسبة يوم الفضاء، بحسب وسائل إعلام روسية اليوم الثلاثاء:" إن أهداف العملية الخاصة في أوكرانيا نبيلة ومفهومة تمامًا".

وأضاف "أن الهدف الرئيسي هو مساعدة سكان دونباس وشعب دونباس، الذي اعترفنا به واضطررنا إلى القيام بذلك، لأن سلطات كييف بتشجيع من الغرب رفضت الامتثال لاتفاقات مينسك الهادفة إلى حل سلمي لهذه القضية".

وتابع الرئيس الروسي:" أن أوكرانيا بدأت تتحول إلى موطئ قدم مناهض لروسيا وبدأت براعم القومية والنازية الجديدة، التي كانت موجودة منذ فترة طويلة، في النمو هناك"، مشددا على أنه تمت تغذية نمو النازية الجديدة في أوكرانيا بشكل متعمد، حيث كان صدام روسيا مع هذه القوى أمرا حتميا.

وأشاد بوتين بأداء الجيش الروسي في أوكرانيا، قائلا: "يشارك ضباطنا اليوم في العملية العسكرية الخاصة في دونباس بأوكرانيا، وهم يقدمون المساعدة لجمهوريتي دونباس الشعبيتين، ويتصرفون بشجاعة وكفاءة مهنية وفعالية، ويستخدمون أحدث أنواع الأسلحة، التي تتميز بمواصفات فريدة من نوعها لا مثيل لها".

وأكد بوتين استعداد بلاده للتعاون مع جميع الشركاء، الذين يرغبون في ذلك، مشيرًا إلى أن روسيا لا تسعى للانغلاق والانعزال.

وقال بهذا الشأن:" لن نعزل أنفسنا، ومن المستحيل عموما فرض عزلة محكمة على أي طرف في العالم الحديث، أما عزل بلد ضخم بحجم روسيا فهو مستحيل بالتأكيد، لذلك سنعمل مع شركائنا الذين يريدون التعاون".

في سياق آخر.. هنأ الرئيس الروسي، في كلمته خلال الاحتفال بيوم الفضاء الجميع، قائلا: "سنحقق أهدافنا في مجال الفضاء، وعلينا أن نوسع قدرات ونشر الأقمار الصناعية والرد بشكل ناجح على التحديات في مجال الفضاء".

وأكد بوتين أن روسيا حققت النصر في أشرس سباق للريادة في الفضاء، لافتًا إلى أن موسكو ستواصل إنشاء مركبة فضائية من الجيل الجديد وبتقنيات الطاقة الفضائية النووية.