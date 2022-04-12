تعرف على أسباب الشعور بالدوار أو الدوخة

كتبت فاطمة خليل

الشعور بالدوار أو الدوخة هو شيء مررنا به جميعًا في مرحلة ما من حياتنا، يمكن أن يكون مؤشرًا على الجفاف وقلة الراحة ونقص المغذيات، وهي ليست خطيرة جدًا أو تهدد الحياة ويمكن إدارتها بسهولة، لكن يجب أن نضع في اعتبارنا أنه يمكن أن يكون هناك أسباب وراء الشعور بالدوخة والدوار، نتعرف عليها فى هذا التقرير، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

ما هى الدوخة؟



الدوخة تستخدم لوصف الدوار وهو الشعور بأن المكان من حولك يدور، مما يجعل المرء يشعر بالإغماء أو بالدوار، كما لو كان على وشك الانهيار أو عدم الاستقرار.

والدوخة "شعور بالدوار" يشبه "إحساسًا بالطفو" ، مما قد يؤدي إلى اختلال التوازن.

أسباب الشعور بالدوخة



يمكن أن تكون الأسباب مرتبطة بمشكلة أذنك مثل التهاب الأذن ، أو بحالة طبية تعرف بدوار الوضعة الحميد حيث يكون هناك تغيير في حركة الرأس وموضعه، ويمكن الشعور بالدوار أو يمكن أن يكون لديك حالة تعرف باسم مرض الأذن الداخلية، حيث يتأثر توازن السوائل في الأذن الداخلية.

يمكن أن يؤدي ذلك إلى أصوات معينة في الأذن وفقدان السمع وقد تكون هذه بعض الحالات الحميدة التي تؤدي إلى الدوار.

الدوار المركزي وهي حالة سريرية مرتبطة بمشكلة في جزء الدماغ الذي يتحكم في التوازن، وهذه الحالة قد تكون مصحوبة بأعراض أخرى مثل تداخل الكلام ، والوخز ، والتنميل ، وعدم ثبات المشية ، وما إلى ذلك.

الأسباب الشائعة الأخرى للدوخة هي الحمى الشديدة جدًا، والطقس الحار ، وانخفاض نسبة السكر في الدم ، والآثار الجانبية لبعض الأدوية ، وانخفاض مستوى الحديد (فقر الدم) ، وانخفاض ضغط الدم عند الوقوف أو مشاكل في معدل ضربات القلب .

متى يجب أن تكون قلقا؟



في حين أن الدوخة العرضية قد لا تكون خطيرة أو مهددة للحياة، فإن الشعور المستمر بالارتباك أو نوبات الدوار المتكررة قد تعني شيئًا أكثر إثارة للقلق.

الحالات الأكثر خطورة المرتبطة بالدوار يمكن أن تكون عصبية، مرتبطة بأعراض مثل عدم التوازن ، والصداع ، والقيء المتكرر ، والرؤية المزدوجة.

ويمكن أن تكون مرتبطة بالسكتة الدماغية أو الجلطة أو النزيف أو حتى الورم في مراكز التوازن في الدماغ. بعض الأورام مثل ورم العصب السمعي ، يمكن أن تؤدي أيضًا إلى الدوار.

بالإضافة إلى ذلك ، قد يعاني الشخص أيضًا من نوبات الدوار بسبب الجفاف الحاد ، وضربة الشمس ، وفقدان الدم بسبب الإصابة والشره المرضي المرتبط بانخفاض شديد في ضغط الدم.

قد يكون السبب الآخر الذي قد يجعلك تشعر بالدوار هو المشاكل المتعلقة بالقلب.

قد يؤدي عدم انتظام ضربات القلب إلى انخفاض تدفق الدم في الدماغ والجسم ، مما يؤدي إلى ظهور أعراض مختلفة بما في ذلك خفقان القلب والدوخة وحتى الموت.

في بعض الأحيان ، قد تؤدي أحداث الشريان التاجي الحادة إلى الدوار ، مما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وفشل القلب.

إذا كان شخص ما يعاني من دوار مصحوب بضيق في التنفس ، أو ألم في الصدر ، أو تناوب في ضغط الدم أو النبض ، أو أي نوع من التعرق ، فقد يشير ذلك إلى مشكلة في القلب ، والتي ستحتاج إلى مساعدة طبية.

يمكن أن تسبب بعض الأدوية الدوخة أيضًا

تأتي بعض الأدوية مع آثار جانبية محتملة ، يمكن أن يكون الدوار رد فعل شائع منها.

يمكن أن تؤدي بعض الأدوية إلى انخفاض ضغط الدم، مما قد يؤدي إلى الشعور بالدوخة ، خاصة لدى كبار السن الذين يتناولون العديد من الأدوية الخافضة للضغط.