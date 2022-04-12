بأطوال 512 کم.. الانتهاء من تنفيذ 8 خطـوط جديدة لنقل الزيت الخام 2022

كتبت - مروة الغول

يستهدف قطاع البترول تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية خلال عام 2022 والتى تتضمن الانتهاء من تنفيذ مشروعات خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية.

ومن المخطط الانتهاء من تنفيذ 8 خـطـوط جـديـدة لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد عدد من الخطوط بهدف الحفاظ عـلـى الـطـاقـة التشغيلية لشبكة أنابيب البترول بإجمالي أطوال حـوالـی 512 کم.

كما أنه جارى اسـتكمال إنشاء وإحلال وتجديد عدد مـن خطوط نقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال حوالي 402 كم .

وتمثل المشروعات الجديدة لتطوير ورفع كفاءة شبكة خطوط أنابيب البترول، أهمية كبيرة، حيث إنها تمثل الشرايين الرئيسية لنقل البترول الخام والمنتجات البترولية من مواقع الإنتاج إلى مصافى التكرير، ومنها إلى مستودعات التخزين وأماكن الاستهلاك والموانئ البترولية، سواء للتصدير أو الاستيراد.

وخلال شهر يناير الماضى تم افتتاح غرفة المراقبة والتحكم الرئيسية التابعة لشركة أنابيب البترول لمنطقة السويس والقناة، والتى تشمل نظام القياس الآلى للمستودعات (RTG) لمحطة الشهيد على جمال ونظام المراقبة والتحكم لعنابر التدفيع على خطوط السويس / مسطرد والسويس بورسعيد حيث يعد قطاع البترول من القطاعات السباقة فى تنفيذ مشروعات التحول الرقمى فى كافة الأنشطة البترولية فى إطار مشروع التطوير والتحديث المستمر القطاع فى تنفيذه، وفى ضوء المشروع القومى للدولة نحو التحول الرقمى فى مختلف المجالات كأحد العناصر الرئيسية التى تشملها استراتيجية ورؤية "مصر ٢٠٣٠".