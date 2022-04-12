المفوضية الأوروبية: ثمن الغاز الروسى سيتم تسديده باليورو وفقا للعقود

كتب أحمد عرفة

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن دول أوروبا ستسدد ثمن الغاز الروسي باليورو وفقا للعقود، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، فشل المحادثات الروسية الأوكرانية، موضحا أن ما يحدث في أوكرانيا مأساوي ولكن لم يكن هناك خيار آخر، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وقال الرئيس الروسى، إن المفاوضات بلغت حائطا مسدودا، موضحا أن أحداث بوتشا الأوكرانية ملفقة ومزيفة.

وأضاف فلاديمير بوتين: لن نخفى أى معلومات عن العملية العسكرية في أوكرانيا، مهددا أوروبا بموجة مهاجرين جديدة.