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الخارجية الروسية تطالب بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى بكشف مهامها فى دونباس

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 04:43 م
الخارجية الروسية تطالب بعثة منظمة الأمن والتعاون الأوروبى بكشف مهامها فى دونباس زاخاروفا
كتب أحمد عرفة

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طالبت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بعثة المراقبة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى على التفسير بشكل تفصيلى للمهام التى كانت تنفذها فى دونباس، وفقا لروسيا اليوم.
 

 

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، إنه يجب تفسير ما هى المهام التى كانت تنفذها بعثة المراقبة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى، وعلى الرغم من أننى أقوله مرة أخرى، فإن كلمة "المهمة" ليست مناسبة جدا هنا، لأنهم يسمون أنفسهم هكذا، على الرغم من أنهم لم يكونوا كذلك لبعض الوقت، فهذا ما يجب تحديده.

 

وتابعت بعثة المراقبة لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبى: لكن يبدو لى أنه يجب على هذه المنظمة الآن أن تدلى ببيانات ذات صلة وأن توضح ما الذى تعمله وأى شكل تقوم به فى هذه المنطقة.


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