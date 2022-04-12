الأمير تشارلز وزوجته يستعدان لزيارة كندا مايو المقبل.. اعرف التفاصيل

ريهام عبد الله

يستعد الأمير تشارلز، أمير ويلز، وزوجته كاميلا دوقة كورونوال، لزيارة كندا مايو المقبل، للاحتفال باليوبيل البلاتينى للملكة اليزابيث ملكة بريطانيا.

وقال الحساب الرسمى لأمير ويلز ودوقة كورنوال، عبر تويتر :"بمناسبة اليوبيل البلاتيني لصاحبة الجلالة الملكة ، سيزور أمير ويلز ودوقة كورنوال كندا في مايو، سيلتقي أصحاب السمو الملكي بالمجتمعات في: نيوفاوندلاند ولابرادور، وأوتاو، ويلونايف ، الأقاليم الشمالية الغربية".

وتابع الحساب :"يتطلع الأمير والدوقة إلى العودة إلى كندا بعد زيارتهما الأخيرة في عام 2017. لدىهما صلات مع عدد من الجمعيات الخيرية والانتماءات العسكرية الكندية".

واستمر :"العائلة المالكة لديها علاقات قريبة جدا مع كندا"



أمير ويلز ودوقة كورنوال



أمير ويلز

ومن جهة أخرى قالت الخبيرة الملكية تينا براون، كاتبة سيرة الأميرة ديانا إن الأمير هارى، دوق ساسكس، "لا يطيق" كاميلا دوقة كورنوال وقد يعمق خلافه مع العائلة المالكة من خلال "مطاردتها" والأمير تشارلز في مذكراته المقبلة.

في حديثها، قالت تينا براون، إن دوق ساسكس، لم يتصالح أبدًا مع علاقة الأمير تشارلز وكاميلا، ولا يريد كاميلا أن تصبح ملكة، وفقا للديلى ميل.

وأضافت أن نجل الأمير تشارلز الذي يعيش في كاليفورنيا مع زوجته ميجان ماركل، وطفليهما أرشي وليليبت من المرجح أن يعبّر عن إحباطه في مذكراته التي من المقرر نشرها في وقت لاحق من هذا العام.