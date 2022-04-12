ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.6% بختام تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

كتب هانى الحوتى

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع معظم المؤشرات باستثناء هبوط هامشي لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وربح رأس المال السوقي 7.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 704.059 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.58%، ليغلق عند مستوى 10898 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 1864 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.48% ليغلق عند مستوى 13369 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.57% ليغلق عند مستوى 4354 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1809 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.35% ليغلق عند مستوى 2764 نقطة.