اليوم السابع
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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.69% بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الثلاثاء، 12 أبريل 2022 10:32 ص
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 0.69% بمستهل تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات، باستثناء مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 10802 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.21% ليصل إلى مستوى 1853 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.47% ليصل إلى مستوى 13236 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.92% ليصل إلى مستوى 4327 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1810 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 2758 نقطة.
 

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