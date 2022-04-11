أخبار البورصة اليوم الاثنين 11-4-2022

كتب هانى الحوتى

تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الاثنين 11-4-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 14.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.318 مليار جنيه.



إيقاف تداول 10 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الدولية للأسمدة والكيماويات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العالمية للاستثمار والتنمية. أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 10 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، أم بي للهندسة، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وادي كوم امبو لاستصلاح الأراضي، الدولية للأسمدة والكيماويات، اراب للتنمية والاستثمار العقاري، العالمية للاستثمار والتنمية.

البورصة تخسر 14.6 مليار جنيه أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 14.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.318 مليار جنيه. أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الخامسة على التوالي بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وسط أحجام تداول ضعيفة، وخسر رأس المال السوقي 14.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 696.318 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 173.8 مليون ورقة مالية بقيمة 839 مليون جنيه، عبر تنفيذ 28.5 ألف عملية لعدد 191 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 64.19% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.38%، والعرب على 11.43% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 49.71% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 50.28%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 26.3 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، 195.4 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 57.7 مليون جنيه، 115.9 مليون جنيه، 50.5 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.55%، ليغلق عند مستوى 10728 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 2.11% ليغلق عند مستوى 1849 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.3% ليغلق عند مستوى 13174 نقطة، ونزل مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.49% ليغلق عند مستوى 4286 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.33% ليغلق عند مستوى 1810 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 2.19% ليغلق عند مستوى 2755 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 2.64% ليغلق عند مستوى 3939 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1179 نقطة.

وصعدت أسهم 16 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 97 شركة، ولم تتغير مستويات 78 شركة. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، رواد السياحة-رواد، المشروعات الصناعية والهندسية، 179.2 ألف سهم، 71.5 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 700 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم. تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ باع مجلس إدارة شركات المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر)، رواد السياحة-رواد، المشروعات الصناعية والهندسية، 179.2 ألف سهم، 71.5 ألف سهم، مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركة دلتا للإنشاء والتعمير 700 ألف سهم، وباعت إدارة شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية 100 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات المنصورة للدواجن، بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، العامة للصوامع والتخزين، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العربية للصناعات الهندسية، جدوى للتنمية الصناعية، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، بيراميزا للفنادق والقرى السياحة-بيراميزا، 50 ألف سهم، 203 ألف سهم، 150 سهم، 70 ألف سهم، 50 ألف سهم، 210.6 ألف سهم، 607.3 ألف سهم، 500 سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات دلتا للإنشاء والتعمير، العربية للصناعات الهندسية، بنك كريدي اجريكول مصر، النعيم القابضة للاستثمارات، أوراسكوم للتنمية مصر 700 ألف سهم، 100 ألف سهم، 236.7 ألف سهم، 245 ألف سهم، 93.8 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة أسمنت سيناء، شراء المساهم أسماء عامر غريب محمد 9.98 مليون سهم بسعر 10 جنيهات بقيمة إجمالية 99.98 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها إلى 7.5%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة هيرميس للوساطة في الأوراق المالية.

كما أعلنت شركة مصر للأسمنت-قنا، شراء المساهم فهد بن حمد بن إبراهيم الحرقان 745.3 ألف سهم بسعر 13.776 جنيه بقيمة إجمالية 10.2 مليون جنيه لترتفع نسبة مساهمتها من 4.026% إلى 5.06%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة برايم لتداول الأوراق المالية.

وكشف البنك التجاري الدولي، عن زيادة البنك الأهلي المصري، حصته في البنك من 162.9 مليون سهم تعادل 8.27%، إلى 166.6 مليون سهم تعادل 8.41%.

أسهم خزينة أعلنت 6 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، مصر بني سويف للأسمنت، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، واشترت الأولى 212.1 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.44% من أسهم رأس المال، والثانية 375.2 ألف سهم، والثالثة 310 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.53% من أسهم رأس المال. أعلنت 6 شركات وهم المتحدة للإسكان والتعمير، مجموعة مستشفيات كليوباترا، الكابلات الكهربائية المصرية، يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف والورق-يونيباك، ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال، مصر بني سويف للأسمنت، شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول أمس الأحد، واشترت الأولى 212.1 ألف سهم وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 2.44% من أسهم رأس المال، والثانية 375.2 ألف سهم، والثالثة 310 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 1.53% من أسهم رأس المال.

واشترت الشركة الرابعة 688 ألف سهم، وبذلك تصل إجمالي نسبة ما بحوزة الشركة من أسهم الخزينة 0.3254% من أسهم رأس المال، والخامسة 800 ألف سهم، واشترت السادسة 357.2 ألف سهم، وبذلك يصل إجمالي الأسهم المشتراه 2.8 مليون سهم.



مطاحن جنوب القاهرة أعلنت شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، موافقة مجلس الإدارة على مشروع الموازنة التقديرية للعام المالي 2022/2023 والمستهدف تحقيقها فائض قبل الضريبة قدره 14.229 مليون جنيه، وصافي ربح بعد الضريبة 10.642 مليون جنيه.