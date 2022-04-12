إنقاذ ذراع طفل من البتر بمستشفى بنى سويف التخصصى

بنى سويف ـ هانى فتحى

نجح فريق طبى بمستشفي بني سويف التخصصى بإشراف الدكتور تامر حامد عبدالجيد، مدير عام المستشفى فى إنقاذ ذراع طفل 14 سنة من البتر نتيجة لتعرضه لجرح نافذ بالذراع وتمزق بالشريان العضدى.



كان الطفل قد حضر للمستشفي يعاني من نزيف شديد مع إعياء وهبوط فى كل العلامات الحيوية، وتم التعامل معه سريعا وتنفيذ الأسعافات الأولية من إعطائه محاليل والدم اللازم، وكذلك تم تحضير المريض سريعا للدخول للعمليات لعدم وجود نبض باليد ووجود كل العلامات الدالة على انقطاع الدورة الدموية بالذراع.

وكلف الدكتور تامر حامد على الفور بدخول المريض للعمليات، وتشكيل فريق طبى للتعامل مع الجرح حيث تبين وجود قطع وفقد أكثر من 10 سم من الشريان العضدي، وتم توصيل الشريان بواسطة الوريد السفينى وتم التأكد من وجود نبض بشرايين اليد اليمنى.



وضم الفريق الطبي الذي أجري التدخل الجراحي برئاسة الدكتور محمود معوض استشارى ورئيس قسم جراحة الأوعية بالمستشفى، وفريق مساعد ضم الأطباء الدكتور هيثم الشريف أخصائى الجراحة العامة والدكتور نسرين يحيى والدكتور شيماء حمدى والدكتور سارة عمر أخصائى تخدير، وتمريض العمليات سحر حمدى و نعمات كمال.

