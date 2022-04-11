وزير مالية بريطانيا يطالب بإجراء تحقيق فى وضعه المالى بعد جدل حول ضرائب زوجته

كتبت رباب فتحى

طلب وزير المالية البريطانى، ريشي سوناك من رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون إجراء تحقيق في وضعه المالي بعد أيام فقط من كشف صحيفة "الإندبندنت" أن زوجته المليونيرة أكشاتا مورتي وفّرت ملايين من أموال الضرائب بسبب وضعها "غير مقيم" فى المملكة المتحدة، والذى يجنبها دفع ضرائب على أملاكها بالخارج.

وطالب وزير المالية المليونير المحاصر بتقديم تصريحاته إلى اللورد كريستوفر جيدت ، المستشار المستقل المعني بمصالح الوزراء ، بعد الضغط المتزايد على شئونه الضريبية.

وزعمت نائبة زعيم حزب العمال أنجيلا راينر أن ريشي سوناك قد أعد "فهرسًا للانتهاكات المحتملة للقانون الوزاري".

وفي غضون ذلك ، قال وزير العدل فى الظل إن هناك " يبدو أن وزير المالية فشل في التصريح بالأشياء التي كان ينبغي عليه التصريح بها".

ولدى سؤاله عما إذا كان يعتقد أن ريشي سوناك ربما يكون قد انتهك القانون الوزاري ، قال ستيف ريد لبرنامج توداي على إذاعة بي بي سي 4: "بالتأكيد. لكنها ليست حادثة منعزلة ".

في بيان نُشر على تويتر ، قال سوناك: "لقد اتبعت دائمًا القواعد وآمل أن توفر مثل هذه المراجعة مزيدًا من الوضوح".

وأصر أحد زملائه في مجلس الوزراء على أن ريشي سوناك ، المحاصر ، "دفع جميع ضرائبه" وكان صريحًا للغاية بشأن ترتيباته المالية.

ويواجه وزير المالية البريطاني، ريشى سوناك موجة من الانتقادات ربما تكلفه وظيفته بعد الكشف عن الشئون الضريبية لزوجته المليونيرة الهندية، أكشاتا مورتى وحصوله هو وزوجته على البطاقة الخضراء الأمريكية مما يمنحهما امتيازات ضريبية، ويمكنهما من العمل في الولايات المتحدة.

وقالت صحيفة "الأوبزرفر" البريطانية إن كبار أعضاء حزب المحافظين تراجعوا عن فكرة دعم ريشى سوناك في منصب رئيس الوزراء المحتمل ويعتقدون الآن أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيضطر إلى إقالته من منصب وزير المالية في التعديل الوزاري القادم.