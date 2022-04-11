نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية في قفط وقوص

قنا- صابر سعيد

تفقد حازم عمر، نائب محافظ قنا، المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمركزي قفط وقوص، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

يأتى ذلك فى إطار جهود محافظة قنا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه محمد موسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وشاذلي البرنس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص.

وأكد نائب محافظ قنا، علي أهمية المراكز التكنولوجية في محاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.