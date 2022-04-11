اليوم السابع
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الإثنين، 11 أبريل 2022 05:27 م
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نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية في قفط وقوص

الإثنين، 11 أبريل 2022 05:00 م
نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية في قفط وقوص نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية
قنا- صابر سعيد

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تفقد حازم عمر، نائب محافظ قنا، المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين بمركزي قفط وقوص، وذلك لمتابعة انتظام سير العمل وضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. 

يأتى ذلك فى إطار جهود محافظة قنا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، رافقه محمد موسى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قفط، وشاذلي البرنس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص. 
 
وأكد نائب محافظ قنا، علي أهمية المراكز التكنولوجية في محاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها  في ظل توجه الدولة للتحول الرقمي وتبسيط الخدمات وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها. 
 
 
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نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية 

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نائب محافظ قنا يتابع سير العمل بالمراكز التكنولوجية 
 

المراكز التكنولوجية

نائب محافظ قنا

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