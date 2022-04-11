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موسكو: سلمنا الأمم المتحدة أدلة تؤكد تحضير أوكرانيا لجرائم ملفقة لاتهامنا

الإثنين، 11 أبريل 2022 09:36 م
موسكو: سلمنا الأمم المتحدة أدلة تؤكد تحضير أوكرانيا لجرائم ملفقة لاتهامنا بوتين
كتب أحمد عبد الرحمن

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قالت موسكو: "سلمنا الأمم المتحدة أدلة تؤكد تحضير أوكرانيا لـ"جرائم ملفقة" لاتهامنا بها"، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل.

 

وصرح المتحدث باسم الكرملين دميترى بيسكوف بأن اجتماع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين والمستشار النمساوى كارل نهامر بدأ فى موسكو اليوم الاثنين.


وكانت صحيفة "كرون" النمساوية قد كشفت عن بدء المحادثات التى تجرى خلف الأبواب المغلقة بين بوتين ونهامر، فيما كان المستشار النمساوى قد وصل إلى موسكو أمس الأحد لإجراء محادثات مع بوتين فى مهمة وساطة لإنهاء العملية العسكرية فى أوكرانيا.


ومن ناحية أخرى، أدان بيسكوف العقوبات التى يفرضها الغرب على مسئولى وسائل الإعلام الروسية، واصفا إياها بـ"غير المقبولة".. وأضاف "هذه العقوبات لن تكون قادرة على التأثير على السياسة التحريرية غير المنحازة لوسائل الإعلام لدينا". 


وكان الاتحاد الأوروبى قد فرض الأسبوع الماضى عقوبات على كبار مديرى الخدمات الصحفية الرائدة فى روسيا، بما فى ذلك رئيس شركة البث الإذاعى والتلفزيونى الحكومية لعموم روسيا أوليج دوبرودييف، والمدير العام لوكالة الأنباء الروسية "تاس" سيرجى ميخائيلوف.


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