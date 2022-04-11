الكرملين: بدء الاجتماع بين بوتين ونهامر.. والعقوبات الغربية "غير مقبولة"

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صرح المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والمستشار النمساوي كارل نهامر بدأ في موسكو اليوم الاثنين.



وكانت صحيفة "كرون" النمساوية قد كشفت عن بدء المحادثات التي تجري خلف الأبواب المغلقة بين بوتين ونهامر، فيما كان المستشار النمساوي قد وصل إلى موسكو أمس الأحد لإجراء محادثات مع بوتين في مهمة وساطة لإنهاء العملية العسكرية في أوكرانيا.



ومن ناحية أخري، أدان بيسكوف العقوبات التي يفرضها الغرب على مسئولي وسائل الإعلام الروسية، واصفا إياها بـ"غير المقبولة".. وأضاف "هذه العقوبات لن تكون قادرة على التأثير على السياسة التحريرية غير المنحازة لوسائل الإعلام لدينا".



وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض الأسبوع الماضي عقوبات على كبار مديري الخدمات الصحفية الرائدة في روسيا، بما في ذلك رئيس شركة البث الإذاعي والتلفزيوني الحكومية لعموم روسيا أوليج دوبرودييف، والمدير العام لوكالة الأنباء الروسية "تاس" سيرجي ميخائيلوف.