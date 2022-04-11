موسكو ترسل مذكرة احتجاج لبولندا بسبب "الاستيلاء" على ممتلكات دبلوماسية

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قال السفير الروسي لدى بولندا سيرجي أندرييف "إن السفارة أرسلت مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية على خلفية الاستيلاء على الممتلكات الدبلوماسية الروسية".



وأضاف أندرييف - في تصريحات صحفية أوردتها قناة (روسيا اليوم)، اليوم الاثنين "أرسلنا على الفور مذكرة احتجاج إلى وزارة الخارجية البولندية وذكرنا فيها أن الموقع الذي توجد فيه المنشأة قد قدمته لنا السلطات البولندية في السبعينيات من القرن الماضي، ولم يقم الجانب البولندي بإنهاء هذه الاتفاقية، وهو طرف فيها؛ لذلك لا تزال هذه الاتفاقية ملزمة لها".



وأشار إلى أنه تم بناء المبنى والبنية التحتية في هذا الموقع من قبل الجانب السوفيتي على نفقته الخاصة لأغراض دبلوماسية، وبالتالي تعد جزءا من العقارات الدبلوماسية الروسية.



وكان السفير الروسي لدى وارسو قد أعلن، في وقت سابق اليوم، أن السلطات البولندية "استولت" على المبنى الذي تملكه البعثة الدبلوماسية الروسية في وارسو.