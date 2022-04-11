اليوم السابع
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منظمة خريجى الأزهر تعلن تفاصيل مسابقة القرآن الكريم للطلاب الوافدين

الإثنين، 11 أبريل 2022 02:42 م
منظمة خريجى الأزهر تعلن تفاصيل مسابقة القرآن الكريم للطلاب الوافدين المنظمة العالمية لخريجى الازهر
كتب لؤى على

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أعلنت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف عن مسابقتها السنوية في حفظ القرآن الكريم، للطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر والمصريين، حيث تم اختيار شخصية المسابقة العام 1443 هـ الموافق 2022م ، الإمام الراحل  الدكتور محمد سيد طنطاوي .
 
تنقسم المسابقة إلى قسمين :
 
: أولا: حفظ القرآن الكريم (كاملا، أو نصف القرآن).
 
 ثانيا: تلاوة القرآن الكريم (الأصوات الحسنة).
 
شروط الاشتراك بالمسابقة : -
-ان يكون المتقدم للمسابقة, لم يسبق له الفوز بإحدى جوائزها. 
-اجادة حسن الصوت في تجويد القرآن الكريم المشاركين بمسابقة الأصوات الحسنة). 
 أن يكون المشارك من المنتسبين للأزهر الشريف (دارسا - خريجا).
تكريم عشرة فائزين في كل مستوى القرآن الكريم کاملا - نصف القرآن الكريم الأصوات الحسنة.
 
للتسجيل عبر الرابط التالي:- 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY7_fmxmsWaa1mS7_IO2W00MLZ-dbfheDc-yyyKbB25CAs9A/viewform?fbclid=IwAR2D0o7qoJ-DsMBSh9ek7GVJQRayN2jVWmUJ1z-ug9cIuF3JCblEMkMoofc
 
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المنظمة العالمية لخريجى الازهر

الازهر الشريف

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الوافدين

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