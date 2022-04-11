منظمة خريجى الأزهر تعلن تفاصيل مسابقة القرآن الكريم للطلاب الوافدين

كتب لؤى على

أعلنت المنظمة العالمية لخريجى الأزهر الشريف عن مسابقتها السنوية في حفظ القرآن الكريم، للطلاب الوافدين الدارسين بجامعة الأزهر والمصريين، حيث تم اختيار شخصية المسابقة العام 1443 هـ الموافق 2022م ، الإمام الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي .

تنقسم المسابقة إلى قسمين :

: أولا: حفظ القرآن الكريم (كاملا، أو نصف القرآن).

ثانيا: تلاوة القرآن الكريم (الأصوات الحسنة).

شروط الاشتراك بالمسابقة : -

-ان يكون المتقدم للمسابقة, لم يسبق له الفوز بإحدى جوائزها.

-اجادة حسن الصوت في تجويد القرآن الكريم المشاركين بمسابقة الأصوات الحسنة).

أن يكون المشارك من المنتسبين للأزهر الشريف (دارسا - خريجا).

تكريم عشرة فائزين في كل مستوى القرآن الكريم کاملا - نصف القرآن الكريم الأصوات الحسنة.

للتسجيل عبر الرابط التالي:-

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfY7_fmxmsWaa1mS7_IO2W00MLZ-dbfheDc-yyyKbB25CAs9A/viewform?fbclid=IwAR2D0o7qoJ-DsMBSh9ek7GVJQRayN2jVWmUJ1z-ug9cIuF3JCblEMkMoofc