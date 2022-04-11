مدير معهد بحوث القطن: عائد الفلاح من زراعة الفدان من 20 إلى 25 ألف جنيه

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور هشام مسعد مدير معهد بحوث القطن، إن القطن المصرى سجل اسم مصر على مدى 200 سنة في كل المحافل الدولية الخاصة بالقطن، لافتا إلى أن القطن المصرى حصل على مكانة مميزة عالمية.

وأضاف مدير معهد بحوث القطن، في تصريحات لبرنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن أن الدولة المصرية عام 2015 وضعت خطة طموحة لاستعادة مكانة القطن محليا ودوليا ، موضحا أن القطن المصرى ما زال القطن رقم 1 على مستوى العالم .

وتابع مدير معهد بحوث القطن، أن القطن المصرى أصبح براند عالمى ، موضحا أن تكلفة إنتاج الفدان الخاص بزراعة القطن 15 ألف جنيه وبيعه يصل إلى 35 ألف جنيه وبالتالي العائد على الفدان الواحد من 20 إلى 25 ألف جنيه، وهو ما أحدث سعادة وبهجة لدى المزارعين الموسم الماضى حيث استعدنا رونق القطن الذى كنا نشهده في الماضى .