زراعة الشرقية: بدء موسم زراعة محصول القطن والمستهدف 70 ألف فدان

الشرقية- فتحية الديب

قال المهندس علي لاشين، المدير العام لمديرية الزراعة بمحافظة الشرقية، إنه تم انطلاق موسم زراعة محصول القطن، وإن المستهدف زراعته هذا العام 70 ألف فدان، زيادة عن العام السابق، ومن المتوقع بعد المجهود المبذول العام الماضى وتوعية المزارعين بأهمية محصول القطن كمحصول صناعى من الدرجة الأولى نأخذ منه الألياف وبذرة القطن التى يصنع منها الزيوت وعلف الحيوان، وتوجه القيادة السياسية فى بلدنا بإعادة الإهتمام به، فقمنا بتوعية المزارعين ومن المتوقع أن تزيد المساحة المنزرعة.

وعن أنواع البذور المزروعة بالشرقية، قال لـ"اليوم السابع": إن الصنف المزروع منذ عدة سنوات بالشرقية هو جيزة 94، ومحصوله جيد وسهل فى زراعته ويعطى كمية فى الإنتاج يصل إلى 14 قنطار فى الفدان الواحد.

وأوضح أن قطاع الشمال يتصدر القرى والمراكز المنزرعة بالقطن، وعلى رأسها القرى التابعة لمراكز ومدن صان الحجر وكفر صقر وأولاد صقر قصاصين الأزهار، ومنشأة أبوعمر والحسينية، منوهًا بأن هناك مساحات مزروعة في قطاع الجنوب بقرى مركزي بلبيس ومنيا القمح، لكنها مساحات قليلة مقارنةً بالموجودة بقطاع الشمال، وأن زيادة المساحات المنزرعة بالمحصول في قطاع الشمال تعود لسببين، أولهما أن قطاع الشمال يمتاز بوجود نهايات الترع، فضلًا عن أن المزارعين هناك متمرسون في زراعة القطن.

و أكد : أن بدء موسم زراعة القطن بمحافظة الشرقية، يتبعه إنتشار والحام لجهاز الإرشاد والمكافحة ومديري الجمعيات الزراعية للمرور على المزارع لتوعيته بتطهير البذرة قبل زراعتها للقضاء على عفن الجذور وعفن البذرة، وتوصية المزارع باستخدام المبيد المقاوم للحشائش الموصى به، بعد الزراعة وقبل إجراء رى الزراعة للقضاء على الحشائش سواء عريضة أو متوسطة، و يحرص المهندسين الزراعيين بالمديرية، على التواجد مع المزارع لتنظيم عدد البذور فى الجورة ومسافة الزراعة فى كل جورة حتى لا تحدث كثافة عالية تضر بالتفريغ.