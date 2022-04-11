محافظ المنيا يتفقد مبنى تدريب الرائدات الريفيات بقرية زهرة.. صور

المنيا - حسن عبد الغغار

تفقد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد صباح اليوم ، مبنى تدريب الرائدات الريفيات بقرية زهرة، وذلك لبحث أوجه استغلال المبنى والاستفادة منه بالشكل المناسب حيث لم يتم استغلال المبنى بالصورة اللائقة ، ضمن جهود المحافظة للاستفادة من كافة الأصول غير المستغلة وتحقيق أكبر قدر من الاستفادة لجميع المواطنين ، واعلن محافظ المنيا أنه سيتم التنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعى لعرض مقترح يتضمن أفضل الطرق للاستفادة من المبنى غير المستغل .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا والشيخ حسانين عبد الحكم وكيل وزارة الأوقاف، وياسر بخيت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي.

وخلال جولته بقرية زهره، وجه المحافظ رئيس مركز المنيا بتحرير محضرين لأحد المواطنين لقيامه بتشوين كميات كبيرة من مواد البناء.

كما وجه المحافظ بإحكام السيطرة والرقابة على أعمال توريد محصول القمح للصوامع والشون المخصصة لهذا الغرض، والعمل على تشجيع المزارعين للمبادرة فى عملية التوريد، وذلك للحفاظ على الأمن الغذائى وتحقيق الصالح العام للمواطنين، واستلام أكبر كمية خلال الموسم الحالى والذى يعد استثنائيا، نظرا للظروف الدولية التى يمر بها العالم وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.



جولة محافظ المنيا بمبنى تدريب الرائدات الريفيات

محافظ المنيا بقرية زهرة

محافظ المنيا يتفقد مبنى تدريب الرائدات من الداخل

محافظ المنيا يتفقد مركز تدريب الرائدات بقرية زهرة