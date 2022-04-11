سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، 90 ألفا و928 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالى عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 15 مليونا و424 ألفا و598 إصابة.
وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سجلت، خلال الفترة نفسها، 21 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 19 ألفا و679 حالة.
وخففت الحكومة بعض قواعد التباعد الاجتماعي في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ودعم الأعمال الصغيرة التي تضررت بشدة من الفيروس.
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