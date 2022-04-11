وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها سجلت، خلال الفترة نفسها، 21 وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 19 ألفا و679 حالة.

وخففت الحكومة بعض قواعد التباعد الاجتماعي في محاولة لاستعادة الحياة الطبيعية ودعم الأعمال الصغيرة التي تضررت بشدة من الفيروس.