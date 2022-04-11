سحورك صحى في رمضان.. فوائد الجبن القريش

كتبت فاطمة خليل

الجبن القريش هو جبن منخفض السعرات الحرارية مع نكهة خفيفة، وغالبًا ما يُنصح به كجزء من نظام غذائي صحي، ويمكن تناول الجبن القريش كوجبة سحور صحية ومغذية، في هذا التقرير نتعرف على فوائد الجبنة القريش كوجبة سحور صحية، بحسب موقع " healthline"

ولا يحتوي الجبن القريش على نسبة عالية من البروتين فحسب، بل يحتوي أيضًا على العناصر الغذائية الأساسية.

ويُصنع الجبن القريش من خثارة مستويات مختلفة من حليب البقر المبستر، بما في ذلك الحليب الخالي من الدسم أو قليل الدسم أو الحليب العادي.

الجبن القريش مليء بالعناصر الغذائية



يختلف المظهر الغذائي للجبن القريش اعتمادًا على مستوى دهن الحليب المستخدم وكمية الصوديوم المضافة.

-كوب واحد (226 جرام) من الجبن قليل الدسم (1٪ دسم الحليب) يوفر ما يلي:

-السعرات الحرارية: 163

البروتين: 28 جرام

الكربوهيدرات: 6.2 جرام

الدهون: 2.3 جرام

الفوسفور: 24٪ من الاحتياجات اليومية من الفوسفور.

الصوديوم: 30٪ من من الاحتياجات اليومية

السيلينيوم: 37٪ من من الاحتياجات اليومية

فيتامين ب 12: 59٪ من من الاحتياجات اليومية

الريبوفلافين: 29٪ منالاحتياجات اليومية

الكالسيوم: 11٪ من الاحتياجات اليومية

حمض الفوليك: 7٪ منالاحتياجات اليومية

كما أنه يحتوي على كميات مناسبة من فيتامين ب 6 والكولين والزنك والنحاس.

يبلغ محتوى الكربوهيدرات في الجبن القريش حوالي 3٪. يتكون من اللاكتوز، وهو سكر اللبن الذي لا يتحمله بعض الناس.

يعتبر الجبن القريش مصدرًا ممتازًا للبروتين ويحتوي على سعرات حرارية قليلة نسبيًا. كما أنها مليئة بالعديد من العناصر الغذائية ، مثل فيتامينات ب والكالسيوم والفوسفور والسيلينيوم.