تعرف على الأنشطة والفعاليات بقصور ثقافة الأقصر لدعم الأطفال والشباب فى رمضان

الأقصر – أحمد مرعى

استكملت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة المخرج هشام عطوة، باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث أقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة، أمسية شعرية للشاعر على حسان، وألقى قصيدة من كتابه معطل الروح بعنوان "كان فرضا أن أجئ".

بينما نظمت مكتبة الطفل والشباب بالديمقراط أمسية شعرية بعنوان "ما فعلت يدي" للشاعر أحمد المريخى ألقاها على محمود، كما قدمت المكتبة عرض إنشاد دينى تقديم الشيخ محمد إبراهيم، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة حكى قصة بعنوان" أولادنا فى مهب الريح" تأليف عادل الغضبان ألقتها وردة حسن، كذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكى بعنوان" أميرة والطفلة اليتيمة" سردتها هالة عبدالمنعم.

وقدم قصر ثقافة الطارف عرض مسرح عرائس "فرحة رمضان" أداء سلوى جودة، وتحدثت عن فرحة رمضان شهر الصيام والاحتفال بشهر رمضان وتعليق الزينة، بجانب ذلك أعد قصر ثقافة الطفل مجلة حائط عن "زينة رمضان" نفذها سهرى سباق، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلى ورشة فنون تشكيلية رسم حر عن "شهر رمضان الكريم" نفذتها ولاء جابر عبدالله، وبقصر ثقافة بهاء طاهر أقيمت ورشة فنية عن "فانوس رمضان" تنفيذ جيهان محمد حسين، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بتوماس وعافية ورسة رسم بعنوان "شم النسيم" تنفيذ أحمد أمين، بالإضافة إلى ذلك قدمت قصر ثقافة حوض الرمال ورشة فنون تشكيلية رسم للأطفال عن مظاهر الاحتفال بشهر رمضان أدارتها منى الزهرى.

ونظم قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "العمى فى مصر القديمة" وتحدث الدكتور محمد إمام مسئول بالفرع، عن الإستخدام المجازى للعمى والعمى كعقاب للإشارة على الجهل والضلال، بجانب محاضرة بعنوان "متطلبات الكشف عن الموهوبين" قدمتها الدكتورة علا على، وتحدثت عن تعريف الموهبة وآليات الكشف عن الموهوبين والمبدعين وطرق تحديد الموهبة الحقيقية والسمات التى يجب أن تتوافر فى المبدع والموهوب.

وقدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان "الفن الإذاعى وتطوره" قدمها سيد صدقى فهمى، وتحدث عن بدايات الفن الإذاعى فى العالم ومصر وتطوره والإذاعة المصرية ودورها فى مصر والوطن العربي، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرزيقات بحرى محاضرة بعنوان "المشكلات الإقتصادية والتغلب عليها" قدمها عمرو عبد الصبور، وأكد على أن المشكلة الإقتصادية مشكلة كيفية الإستخدام الأمثل للموارد المحدودة أو النادرة وتوجد المشكلة الإقتصادية لأنه على الرغم من أن إحتياجات الناس ورغباتهم لا حصر لها فإن الموارد المتاحة لتلبية الإحتياجات والرغبات محدودة.

كما أقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "الشائعات وأثرها فى المجتمع" قدمها نصر محمد، وتحدث عن الشائعات بأنها أحد أدوات الحرب النفسية والتى يتم نشرها على المجتمع ومعنى الشائعة والمراحل التى تمر بها هذه الشائعة وكيفية الحد من هذه الشائعات، بجانب ذلك أعد القصر أمسية شعرية للشاعر ناجى فؤاد وألقى قصيدتى "صرخة، إرتباط مفكك"، بالإضافة إلى مسابقة ثقافية ومعلومات عامة لرواد القصر أدارته وفاء يحيى، بينما نفذت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحرى ورشة حكى بعنوان "أميرة والطعام المفيد" ألقتها أسماء محمود، بجانب ذلك نفذت المكتبة ورشة رسم حر نفذتها نجوى أبوالفضل محمد.



أنشطة قصور ثقافة الأقصر لدعم الأطفال والشباب فى رمضان (1)



أنشطة قصور ثقافة الأقصر لدعم الأطفال والشباب فى رمضان (2)