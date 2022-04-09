قصور ثقافة الأقصر تقدم ورش للأطفال حول احتفالات رمضان ومحاضرات للإرشاد الأسرى

الأقصر - أحمد مرعى

قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة باقة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة الأقصر بإقليم جنوب الصعيد، برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة الأقصر محاضرة بعنوان "الإرشاد الأسري ودوره في بناء أسرة سعيدة" قدمتها كريمة التهامى، وتحدثت عن مفهوم الإرشاد الأسري وأهميته ومن هو المنوط بخدمة الإرشاد، وكذلك عقد القصر محاضرة بعنوان "مهارات تدريس ذوي الهمم" قدمتها عزة القاضى، وفندت صعوبات التعلم والتأهيل الوظيفي، بالإضافة إلى ذلك نفذ القصر ورشة فنون تشكيلية "ورشة زينة رمضان" تنفيذ شيماء سعيد، ونفذت ورشة فنون تشكيلية "عمل مدفع رمضان" نفذتها مشيرة محمد طلعت.

فيما عقدت مكتبة الدير الثقافية بالتعاون مع الأزهر الشريف محاضرة بعنوان"كفالة اليتيم" قدمها الشيخ أحمد عبد الحميد، وتحدث عن رعاية اليتيم واستدل ببعض الآيات القرانية وبعض الأحاديث النبوية، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة الطارف محاضرة بعنوان "الجانب الوجداني عند الإنسان" قدمها محمد محمد الصادق، تحدث خلالها عن معنى الجانب الوجداني والتربية الوجدانية، وأقام قصر ثقافة الطود محاضرة بعنوان "مسرح الطفل إلي أين" قدمها بهاء كامل، وفند نبذة عن مسرح الطفل وأهميته ونشأته والهدف منه ومراحل تطور مسرح الطفل، بجانب ذلك أعد القصر عرض مسرح عرائس "بندق وبندقة" أداء الطفلة أسيل محمد ورحمة أحمد، وأقام قصر ثقافة إسنا ورشة حكي عن"اليتيم" ألقتها فاطمة محمد مهران.

كما قدم قصر ثقافة أرمنت أمسية شعرية للشاعر على حسان خضرى وألقى قصيدة "رصف "، وكذلك أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري أمسية شعرية بعنوان"مش مغروره" إلقاء الشاعر حسن مغربي، وأقامت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة أمسية شعرية بعنوان "أول شعرة بيضاء" للشاعر عصام خميس ألقتها وردة إبراهيم، وأعد قصر ثقافة بهاء طاهر أمسية شعرية مع الشاعر الكبير بكري عبد الحميد وألقى قصائد متنوعة.



قصور ثقافة الأقصر تقدم ورش للأطفال حول مدفع وزينة رمضان (1)



قصور ثقافة الأقصر تقدم ورش للأطفال حول مدفع وزينة رمضان (2)