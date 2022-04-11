"النصاب الشيك".. 200 ألف جنيه استولى عليها مستريح الشرقية من "صالح"

كتب أحمد حسني

تتعدد وسائل النصب بين حين وأخر، وتختلف الضحايا كلاً حسب احتياجاته ومتطلباته، لكن هناك نوعا فريداً مهما طال عليه الزمن لا يتجدد ولا يتغير، " النصاب الشيك".. هو نصاب من نوع خاص يجمع من راغبي الثراء السريع الأموال بل الملايين من الجنيهات، بحجة تشغيل هذه الأموال في أحد المجالات، وتوزيع أرباح شهرية مرتفعة، ومن ثم يختفي وتختفي معه أحلام الجميع.

فمهما يتغير الزمان ومع اكتشاف العشرات من هؤلاء النصابين، إلا إنهم ينجحوا دائما في استقطاب المواطنين بنفس الطريقة التقليدية، والاستيلاء على ملايين الجنيهات.

"الحلقة العاشرة"

وفى الحلقة العاشرة من برنامج " النصاب الشيك"، يقول صالح عيسى أحد ضحايا مستريح الشرقية، إنه دفع مبلغ 200 ألف جنيه كل ما يملك لمستريح الشرقية، بعد أن تم إقناع بالاستثمار في مجال العقارات بفائدة 40%، وحصل على أو فائدة بالفعل وفائدة أخرى، ولم يحصل على أي شيء أخر.

وأضاف ضحية المستريح، "خدنا على المتهم كتير من الأحكام، مش عايزين غير فلوسنا، في ناس أتضرت كتير جداً من الفلوس دى، الناس بتتمتع بفلوسنا واحنا مش لاقيين، احنا مش عايزين غير فلوسنا بس مش عايزين حاجة تانية".