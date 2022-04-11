اليوم السابع
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الله على جمال مسجد عمرو بن العاص.. تعالى شوف ساحة المسجد قبل افتتاحه (فيديو)

الإثنين، 11 أبريل 2022 02:45 م
الله على جمال مسجد عمرو بن العاص.. تعالى شوف ساحة المسجد قبل افتتاحه (فيديو) ساحة مسجد عمرو بن العاص
كتب سيد الخلفاوى

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يشهد محيط مسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة، أعمال تطوير، وإنشاء ساحة جديدة للمسجد، بالإضافة إلى ترميم المسجد بالكامل حفاظا عليه، ضمن خطة الدولة لإنشاء حديقة تلال الفسطاط.
 
وأجرى اليوم السابع جولة ميدانية بمشروع التطوير، حيث يتم تنفيذ المشروع على مساحة 12 ألف م2، وسيضم 4 حوائط زراعة متدرجة، و 3 نوافير، و 12 حوض زراعة، و 174 حوض نخيل، وتطوير البوابات.
 
ويشهد المشروع تنفيذ حديقة الاستقبال، وممشي البستان، والمركز الإبداعي للأطفال، ومبني متعدد الاستخدامات، ومنطقة تفاعل الأطفال مع الحيوانات الأليفة، والحديقة التذكارية، والحديقة النباتية، والمجسم الايقوني، والساحة الاحتفالية، ومواقف للانتظار، ومداخل الحديقة، وبعض المناطق الأخرى، وكذا تطوير السوق ليضم حرف تراثية أبرزها أعمال الزجاج، والسيراميك، والشمع، والغزل والنسيج، مع تطوير منطقة المقابر، وموقع حفائر الفسطاط، والمركز الترفيهي لحديقة الفسطاط، ومدرج الصخور الطبيعية، وساحة الشهداء، وساحة القلعة، وساحة الحديقة، وممر الوادي، ومنصة الأداء، وحديقة المجتمع، وساحة لانتظار السيارات.
 

مسجد عمرو

ساحة مسجد عمرو بن العاص

مصر القديمة

تلال الفسطاط

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