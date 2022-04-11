البورى 40 جنيها والبلطى بـ 20.. اتفرج على جمال السمك فى سوق دمياط.. لايف

دمياط معتز الشربينى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا بعنوان البورى 40 جنيه، والبلطى 20جنيه والكابوريا بلدى 20 جنيه.. اتفرج على جمال السمك فى دمياط .



ما أجمل أكل الأسماك فى رمضان، هكذا يقول أبناء محافظة دمياط لمدى عشقهم وحبهم لتناول الأسماك الطازجة.



تشتهر محافظة دمياط بالعديد من أنواع الأسماك، وتنتشر أنواع عديدة من الأسماك وتتراوح أسعار جميع الأنواع حسب الحجم والوزن.



يقول عادل زهران صاحب محل أسماك سجل البورى اسعار تتراوح بين 40 :60 جنيها للكيلو جرام، وسعر البلطى من 20 :40 جنيها وأسعار الدنيس 120 جنيها واللوت 80 جنيها والكابوريا تتراوح أسعارها من 20 جنيها :80 جنيها، كما سجل غطا موسى 80 :120 جنيها



وأكد عادل زهران أن تناول الأسماك وجبة أساسية فى دمياط، بمختلف أنواعها خاصة أسماك السوى والصيادلة وكذلك الصوانى والطواجن، وأشار إلى أن المحلات حاليا تقوم بتجهيز وتنظيف الأسماك تسهيلا على الزبائن ويمكن ايضا عمل الأكلات حسب الطلب وحسب رغبة الزبون وجميعها بأسعار مناسبة.