ابن شقيقة الإمام عبد الحليم محمود: شاف الرسول فى المنام وبشر السادات بالنصر

الشرقية- فتحية الديب

قدم تليفزيون" اليوم السابع" بثا مباشر فى ذكرى العاشر من رمضان، من داخل ضريح شيخ الأزهر الأمام الأكبر الشيخ عبد الحليم محمود، الذى بشر الرئيس السادات بنصر أكتوبر العظيم.



وقال العمدة" محمود صالح" ابن شقيقة الأمام الراحل إن خاله الأمام الأكبر قبيل حرب رمضان المجيدة، شاهد رسول الله فى المنام يعبر قناة السويس ومعه علماء المسلمين وقواتنا المسلحة، فاستبشر خيرا وأيقن بالنصر، وأخبر الرئيس السادات بتلك البشارة، واقترح عليه أن يأخذ قرار الحرب مطمئنا إياه بالنصر، ولم يكتف بهذا، بل انطلق عقب اشتعال الحرب إلى منبر الأزهر الشريف، وألقى خطبة عصماء توجه فيها إلى الجماهير والحكام مبينا أن حربنا مع إسرائيل هى حرب فى سبيل الله، وأن الذى يموت فيها شهيدٌ وله الجنة، أما من تخلف عنها ثم مات فإنه يموت على شعبة من شعب النفاق، وكانت نتيجة الإعداد الجيد الذى قام به الجيش المصرى، مضافا إليه طمأنة الدكتور عبد الحليم محمود، لرئيس البلاد وحَفْزه إياه على شن الحرب ضد قوات الصهاينة، التى تحتل جزءا غاليا من تراب مصر، هى ما أسفرت عنه الحرب الرمضانية المجيدة من نصر كبير



وسرد موقفا أخر من حياة الأمام تدل على زهده فى الدنيا قائلا: خالى الشيخ "عبد الحليم محمود" رحمة الله عليه، كان يقيم فى شقة إيجار فى حلمية الزيتون، وطلب منه نجليه الدكتور "محمد" وشقيقه الدكتور "منيع" شراء مسكن مستقل بهما، فتوجه الشيخ عبد الحليم محمود إلى قرية السلام، وباع ميراثه من الأرض لشقيقه الأصغر "عبد الغنى" وتوجه ومعه المال إلى القاهرة لكى يفرح نجليه، بأنه سوف يشترى لهما مسكن، وفى الطريق توجه لزيارة صديق له مريض فشاهد طالبا يجلس معه وكان عليه ملامح الحزن فسأله الشيخ عما يحزنه، فقص عليه الطالب قصة مؤثرة وأن أسرته تمر بضايقة مالية ووالده طريح الفراش، فأخذ الشيخ المبلغ الذى كان بحوزته كله، وأعطاه للطالب



وتابع نجل شقيقة الشيخ: عندما عاد خالى للمنزل، سأله نجليه عن الأموال لشراء المسكن، فقال لهم اشتريت لكما منزل عند الله، وظل حتى وفاته يقيم فى شقة بالإيجار فى حلمية الزيتون، رغم أن عرض عليه ان يقيم فى أماكن فاخرة عندما كان شيخا للأزهر لكنه رفض كل هذا وتاجر مع الله.



وتابع: ضريح الشيخ بقرية السلام مركز بلببيس يأتى إليه محبون للشيخ من كل أنحاء العالم لزيارته وقراءة الفاتحة على روحه الطاهرة.