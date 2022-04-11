إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 7 أشخاص،اليوم، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، علي طريق بلبيس أبوحماد بعد المعهد العالى، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.



البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، علي طريق مصر بلبيس أبوحماد، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة.



جري الدفع بسيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي جهات التحقيق.

