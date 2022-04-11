إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

أصيب 7 أشخاص،اليوم، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، علي طريق بلبيس أبوحماد بعد المعهد العالى، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بورود إشارة بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، علي طريق مصر بلبيس أبوحماد، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متنوعة.
جري الدفع بسيارات إسعاف، وتم نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزى، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة للعرض علي جهات التحقيق.
إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقيةالإثنين، 11 أبريل 2022 02:41 م
اسعاف
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصيب 7 أشخاص،اليوم، بإصابات متفرقة بالجسم تنوعت ما بين كسور وسحجات وكدمات وجروح، إثر وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص مع سيارة نقل، علي طريق بلبيس أبوحماد بعد المعهد العالى، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
الموضوعات المتعلقة
محافظ الشرقية يُشدد على سرعة إنهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع الزقازيقالأحد، 10 أبريل 2022 02:48 م
محافظ الشرقية ينيب رئيس الحسينية لوضع إكليل من الزهور على النصب التذكارىالسبت، 09 أبريل 2022 04:37 م
لا توجد تعليقات على الخبر
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة