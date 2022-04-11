أسعار الذهب في مصر ترتفع 12 جنيها وعيار 21 يسجل 1012جنيها

كتب إسلام سعيد

واصلت أسعار الذهب في البورصات العالمية صعودها في تداولات الاثنين 11 أبريل 2022 وذلك مع استمرار وتيرة الصعود في معدلات التضخم بالولايات المتحدة الأمريكية وكذلك في أوروبا وأغلب دول العالم، مما يزيد من الطلب على الذهب بوصفه ملاذ آمن، وارتفاع الطلب على الذهب في البورصات يدفعه للصعود في مصر لتسجل الأسعار مستويات تخطت 1000 دولار لترتفع الأسعار في مصر 12 جنيها.

أسعار الذهب في مصر:

عيار 18 سجل اليوم 867 جنيها.

عيار 21 سجل اليوم 1012 جنيها.

عيار 24 سجل 1156 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 8096 جنيها.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 11 أبريل 2022

شهدت أسعار الذهب في مصر تسجيل أعلى مستويات لها في أكثر من 3 أسابيع، لتعاود الأسعار لتتخطى حاجز الـ 1000 جنيها في العيار الرئيسي عيار 21 وذلك مع استمرار الضغط بقوة على شراء الذهب، ورغم الأسعار المرتفعة في مصر إلا أن الطلب مؤخراً شهد بعض النمو على شراء السبائك في الأسواق.

أسعار الذهب عيار 21 في مصر

شهدت أسعار الذهب عيار 21 في مصر اليوم الاثنين 11 أبريل 2022 ارتفاع بحوالي 12 جنيها في التداولات الصباحية، وبالتأكيد هذه الأسعار قابلة للزيادة مجددا خلال الساعات القادمة في حالة ارتفاع السعر العالمي للذهب أو ارتفاع سعر الدولار في مصر، وسجل الذهب عيار 21 سعر 1012 جنيها للجرام

أسعار الذهب اليوم عيار 18

شهدت اسعار الذهب عيار 18 اليوم الاثنين ارتفاع ملحوظ بحوالي 6 جنيهات تقريباً مسجلا 867 جنيها للجرام عند صياغة هذا التقرير.

أسعار الذهب اليوم عيار 24

شهدت أسعار الذهب اليوم عيار 24 تسجيل مستويات مرتفعة ربما بأعلى وتيرة في 4 أسابيع تقريباً وذلك بتسجيل مستويات 1156 جنيها للجرام وقت صياغة هذا التقرير، وسجل سعر الجينه الذهب الآن في مصر 8096 جنيها.